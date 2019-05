Totilas dochter Timeless schittert in eventing

Ze trok meteen de aandacht vanwege haar afstamming: een dochter van Totilas kwam uit in de strijd bij de zesjarige eventingpaarden zaterdag in Renswoude. Ze viel op plek vier net buiten de prijzen, maar wist zich onder de jeugdige Olivia Pleysier heel goed te presenteren met name ook in het terrein.

Timeless is Oldenburgs gefokt en komt uit een moeder van Warkant x Acapulco. “Ik stap er elke keer met een grote glimlach op en af. Ze is heel leergierig, een super fijn paard om mee te werken.”, vertelt Olivia vol enthousiasme over de merrie die ze afgelopen jaar kocht bij de eigenaar, de familie Rath-Linsenhoff in Duitsland. Daar is ze opgegroeid en vervolgens na een paar maanden dressuurmatige opleiding is ze naar Dirk Schrade gegaan.

‘Meteen verliefd’

“Waarschijnlijk omdat ze niet goed genoeg was voor hun hoge dressuurstandaard.” Bij Schrade probeerde Olivia zes paarden voor de eventing maar vond net niet de klik. “Dirk zei dat hij nog wel een bijzonder apart paard had staan, meer een dressuurpaard maar wel heel fijn. Ik ging haar proberen en was meteen verliefd.”

Duitse kampioenschappen

Timeless had al enige eventingervaring en is volgens Olivia super opgeleid. Ze had zich met Schrade vorig jaar gekwalificeerd voor de Duitse kampioenschappen voor vijfjarige eventingpaarden, maar vertrok dus net voortijdig naar Nederland.

Overstap

“Ik ben met haar nu M springen. In Chaam hebben we voor het eerst eventing gestart in de klasse L. In Oudkarspel en Kronenberg in de M. Beide keren was ze zonder fouten in het springen en in de cross. We gaan nu nog één keer M starten en dan hopen we de overstap te maken naar de tweesterren.”

Bron: Horses.nl