Venderbosch en Snepvangers pakken Nederlandse jeugdtitels eventing

De Nederlandse juniorentitel eventing ging soeverein naar Kristy Snepvangers. Bij de young riders was er nog een verschuiving in het klassement en ging Bjinse Venderbosch er uiteindelijk met de titel vandoor. Beide kampioenen reden bovendien naar een podiumplaats tussen de senioren.

Bij de junioren verzilverden Kristy Snepvangers en Gaelic Lad hun voorsprong na de dressuur en de crosscountry. Ze moesten foutloos blijven en deden dat ook als enigen, binnen de tijd bovendien. Snepvangers besloot haar kampioenschap op haar dressuurscore van 30,9 strafpunten, bijna 7 strafpunten los van de reservekampioen Britt van Rijsewijk en Aligarkh (v. Atom). Er was brons voor Splinter Bergsma.

Young riders: Woeltjes maakt springfouten

Bij de young riders verloor Jade Woeltjes haar leidende positie na twee balken in de combinaties van het springparcours. Met The Joker zag ze Bjinse Venderbosch en Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) langszij komen. Venderbosch had de derde dressuurscore, maar bleef helemaal foutloos in zowel de cross als het afsluitende springparcours. Hij won de titel bij de junioren in 2017 en 2018. Het brons ging naar Beau Posthumus.

Venderbosch ook derde in CCI3*-L

Het Nederlands kampioenschap werd verreden over de lange driester in Varsseveld. Bjinse Venderbosch pakte in het eindklassement daarvan ook nog de derde plaats. De winst én de tweede plaats gingen naar de Belg Jarno Verwimp. Het verschil was erg klein.

Snepvangers derde in CCI2*-L

De junioren reden hun kampioenschap in de lange tweester. Ook daarin wist de Nederlands kampioen op het podium te eindigen. Snepvangers werd derde achter de Duitse Eva Terpeluk met Uni’s Black Pearl (v. Kronprinz) en de Belg Tom van den Broeck met Kaaiman van de Kooldries (v. Chacco-Blue).

Kampioenschap young riders

Kampioenschap junioren

Uitslag lange driester

Uitslag lange tweester

Bron: Horses.nl