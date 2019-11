100-jarige Britse blijft trouw supporter van eventingwedstrijden

De Britse Lady Kingsley vierde onlangs haar honderdste verjaardag, maar is - als eigenaresse en supporter - nog altijd te vinden op meerdaagse eventingwedstrijden. De lange reistijden deren haar niet: "Het houdt me in leven!"

De beste merrie van Lady Kingsley, Aeolia, nam in 1974 en 1976 deel aan de Badminton Horse Trials en werd daar gereden door Kingsley’s zoon Hugh. Met de nakomelingen van Aeolia wordt nog steeds gefokt. Eén van hen, Tommy Tittle Mouse, wordt momenteel op CCI3*-niveau uitgebracht door Jo Rimmer. Kingsley reist nog altijd regelmatig ver om haar fokproducten te kunnen aanschouwen.

Veranderingen in de sport

Kingsley geeft aan dat ze de voorkeur had aan het de drie daagse wedstrijden van vroeger en heeft door de jaren heen vele veranderingen in de sport meegemaakt. “Het was heel, heel anders dan het nu is. Je droeg een fluwelen hoed en een oude trui. Als je viel, zette iemand je weer op paard en gaf je fluwelen hoed terug.”

