Aliene Ruyters toppaard Bomba (15) uit de sport

Aliene Ruyter brengt haar toppaard Bomba (Verdi TN x Calvados) niet langer uit in de sport. Bij de vijftienjarige ruin werd, vlak voor het Europees kampioenschap, een hartruis geconstateerd. De eventingamazone heeft vandaag bekend gemaakt dat Bomba van zijn pensioen mag gaan genieten.

“Een paar dagen voor ons tweede senioren EK vonden we een ruis op zijn hart. Dat bleek helaas te ernstig om door te gaan in de sport, waar hij zoveel van hield. Hij was mijn eerste paard en we zijn beide door alle klassen geklommen, van beginners tot young riders tot de Nederlandse seniorenploeg”, aldus Aliene Ruyter op sociale media.

Vervroegd pensioen

“Bomba genoot er elke minuut van en stopte nooit met vechten voor mij. Dat maakt zijn vervroegde pensioen nog moeilijker. Ik had hem heel graag nog een paar jaar uit willen brengen in de sport. Hij zal altijd bij ons blijven en we gaan ervoor zorgen dat hij het best mogelijke pensioen krijgt.”

Erelijst

Ruyter en Bomba debuteerden in 2014 in de internationale sport. Op hun erelijst staan drie EK’s: in 2016 in Italië bij de young riders, in 2017 in Ierland opnieuw bij de young riders en in 2019 reden ze hun eerste EK bij de senioren. Hun laatste internationale wedstrijd was afgelopen augustus in Le Pin au Haras.

Bron: Horses.nl/FB