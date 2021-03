Amateurruiters zien door corona Badminton aan zich voorbijgaan

De coronacrisis maakt slachtoffers in allerlei soorten en maten. In Engeland zijn nu de M- en Z-ruiters die zich hadden gekwalificeerd voor de Science Supplements Cup de dupe geworden. Hun droom om te rijden op de heilige grond van Badminton lijkt verkeken.

Toen Badminton 2020 wegens corona geen doorgang kon vinden, mochten de vorig jaar gekwalificeerde amateurs dit jaar alsnog deelnemen aan de Science Supplements Cup.

Twee keuzes

Dit M- en Z-kampioenschap wordt enkele dagen voorafgaand aan de Badminton Horse Trials op hetzelfde terrein gehouden. Nu ook de editie 2021 van de beroemdste eventingwedstrijd ter wereld is afgelast, kunnen de ruiters kiezen voor een kampioenschap op een andere plaats, of voor een startbewijs voor een kwalificatiewedstrijd volgend jaar.

‘Het betekende alles voor me’

“Er is geen alternatief voor rijden op heilige grond”, zegt amazone Kate Oppenheimer tegen de redactie van Horse&Hound. “Het is zo moeilijk om je te kwalificeren. Toen dat lukte,vloeide de champagne en mensen huilden. Het betekende alles voor me.”

Enquête

De in 2020 gekwalificeerde ruiters moeten nu dus met een enquête kiezen tussen een kampioenschap in 2021, maar dan niet in Badminton, of directe deelname aan een kwalificatie voor het kampioenschap in 2022. Oppenheimer: “Ik wil naar Badminton. Dat is mijn droom.” Dus vulde de amazone op het formulier in: ‘Geen van beide!’

Bron: Horses.nl/Horse and Hound