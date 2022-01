Bates Saddles wordt officiële zadelpartner van British Equestrian

Bates Saddles is er trots op om de hippische sport in Groot-Brittannië te ondersteunen en gaat daarom een exclusieve samenwerking aan met British Equestrian. Met dit partnerschap wordt Bates Saddles de officiële zadelpartner van British Equestrian, de nationale bond voor paardensport in het Verenigd Koninkrijk.

Voor het zadelmerk betekent dit het tweede partnerschap met een hippische toporganisatie in het Verenigd Koninkrijk, na de erkenning van Bates Saddles als officiële partner van British Eventing vorig jaar.

Paardenwelzijn

De algemeen directeur van British Equestrian, Jim Eyre, zegt verheugd te zijn om Bates Saddles te kunnen verwelkomen als hun officiële zadelpartner. “Als organisatie delen ze dezelfde fundamentele waardes wat betreft paardenwelzijn en -comfort. We kijken ernaar uit om hun kennis en expertise te kunnen delen met ons eigen publiek.”

Comfortabel

“Het team van Bates Saddles heeft een sterk verlangen om ervoor te zorgen dat alle ruiters, ongeacht met welk zadelmerk ze rijden, informatie tot hun beschikking hebben als het gaat om het passen van het zadel zodat elk paard zo comfortabel mogelijk kan worden bereden. Dit is natuurlijk een kerndoelstelling voor onszelf”, vervolgt Eyre.

Informatie bieden

De directeur van Bates Saddles, Ron Bates, zegt dat zijn team ernaar uitkijkt om informatie over zadelontwikkelingen, ontwerp en pasvorm aan te bieden via het bereik van British Equestrian van meer dan drie miljoen ruiters. “Het leidende principe achter elk van onze zadelinnovaties is om paarden op de eerste plaats te zetten. Als nationaal bestuursorgaan biedt British Equestrian voorbeeldig leiderschap aan ruiters in het hele land, waardoor het welzijn van paarden onder de aandacht wordt gebracht. We zijn enorm trots om hieraan bij te dragen en kijken uit naar de kansen die deze samenwerking zal bieden.”

Onderzoek en ontwikkeling

Door deze nieuwe samenwerking met British Equestrian zal Bates Saddles de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek en ontwikkeling delen op de sociale media-kanalen van British Equestrian en in de nieuwsbrief van de organisatie. Naast het verstrekken van educatieve informatie zal Bates Saddles wedstrijdprijzen aanbieden om de leden en supporters van British Equestrian verder te ondersteunen.

Meer informatie over Bates Saddles en het nieuwe partnerschap is te vinden op batessaddles.com.

Bron: Persbericht