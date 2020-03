Bavaria 0.0 eventingteam komt met online competitie

Om deze coronatijden goed door te komen heeft het Bavaria 0.0-team een competitie bedacht waar elke ruiter aan mee kan doen. Deelnemers kunnen filmpjes op sociale media uploaden en naar het Bavaria-team sturen, die worden beoordeeld op rijkwaliteiten. De filmpjes krijgen van Tim Lips en een ander lid van het Bavaria-team (Elaine Pen, Sanne de Jong, Aliene Ruyter en Nina de Haas) een cijfer. De top-3 van de competitie kan rekenen op mooie prijzen.

De online-competitie gaat over drie weken. Vanaf maandag 30 maart kunnen deelnemers een dressuurvideo van maximaal 60 seconden inleveren. Een week later is het springen aan de beurt en in de derde week staat de cross centraal.

Thuis filmen

Alle filmpjes moet thuis worden opgenomen, om aan de coronaregels te voldoen. Wie bij huis geen crosshindernissen heeft wordt opgeroepen om creatief te zijn. “Spring over een lege voerton, een aardappelkistje of het bloemenperk van je moeder”, schrijven de organisatoren.

Paardenspullen

De hoogst beoordeelde inzenders krijgen paardenspullen, zoals een martingaal, crossbeschermers, een trens en paardenverzorgingsproducten.,

Bron: Horses.nl/Bavaria00eventingteam