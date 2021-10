Bavaria 0.0 stopt sponsoring van eventing

Bavaria 0.0 stopt met de sponsoring van de Nederlandse eventing sport. De brouwerij ziet zich door de corona genoodzaakt een pas op de plaats te maken. Vijf jaar geleden sloegen Bavaria en Lips Stables de handen ineen om een platform voor talentontwikkeling te creëren. Daar vloeide onder meer het eerste commerciële

paardensport team in de geschiedenis, het Bavaria 0.0 Eventing Team, uit voort.

Directeur van Bavaria, Pieter Swinkels vertelt: ”In 2016 plantte we een zaadje. De basis was het vormen van een eventing community. Aanvankelijk zijn we samen met enkele ondernemers gestart om Tim Lips te helpen met de Olympische Spelen van Rio. Het gezamenlijke enthousiasme en overeenkomende visie van Team Lips en Bavaria leidde tot het opzetten van een talententeam voor de Olympische Spelen in Tokyo. Dat werd al snel

uitgebreid met een talentenplan voor zowel jongeren als volwassenen in de breedtesport.”

Prachtig avontuur

Plezier, doorzettingsvermogen en saamhorigheid leidden tot een prachtig avontuur en een eigen jaarlijkse Bavaria Eventing Trophy. Met trots en veel plezier zie ik een prachtige community en in navolging van deze opzet zijn er zelfs twee andere professionele eventing teams gestart.”

‘Welcome to the family’

Tim Lips, Olympisch eventer en een van de bedenkers van het platform, betreurt de beëindiging van de samenwerking, maar is vooral dankbaar voor de afgelopen jaren. ”Ik begrijp natuurlijk heel goed dat Bavaria het zwaar heeft gekregen door de coronacrisis en dat de sponsoring daardoor stopt. De slogan van Bavaria is ‘Welcome to the family’ en zo heeft het altijd gevoeld. We hebben een persoonlijke band opgebouwd en ik weet zeker dat de vriendschap blijft bestaan. Ik kijk terug op vijf prachtige jaren waarin we mooie projecten

hebben kunnen doen. De bedoeling was om de eventing verder te helpen en dat is, denk ik, goed gelukt. Het was van grote meerwaarde voor vele ruiters.”

Positieve herinneringen

Rianne Haegens, een van mede-initiatiefnemers en commercieel manager, is trots dat ze deel heeft mogen uitmaken van het platform. ”Het was mooi om de ontwikkeling van de talenten te zien. De steun en hulp van het platform heeft zijn werk gedaan. Er was een groot ‘ons’-gevoel met Bavaria en Lips Stables en we hebben samen prachtige dingen meegemaakt. Ik heb ervan genoten en koester alleen maar positieve herinneringen.”

Bron: Horses.nl/persbericht