Beenbreuk in Franse cross kost Nederlands eventingpaard het leven

Een ongelukkige landing na de laatste sprong in de cross op CCI Lignières heeft ACSI Piet (Obourg x Kilt IV) van Thierry van Reine het leven gekost. De combinatie vertegenwoordigde Nederland in 2017 en 2018 op het Europees kampioenschappen voor junioren. De BWP-er is veertien jaar oud geworden.

ACSI Piet zette zijn eerste schreden in de internationale eventingsport met Annesjien Wouters en Tim Lips in het zadel. Daarna nam Van Reine de teugels over. Gedurende zijn carrière slaagde ACSI Piet er in om alle cross country’s foutloos te finishen.

Bron: Horses.nl/FB Thierry van Reine