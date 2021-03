Boekelo-winnares Nicola Wilson: ‘Ik had helemaal geen controle over Bulana’

Nicola Wilson en de door Sietse van Dellen gefokte KWPN-merrie Bulana (Tygo x Furore) wonnen 2015 de Military in Boekelo en twee jaar later teamgoud en individueel brons op de Europese kampioenschappen. Maar aan dat succesverhaal ging een moeilijke start vooraf. "Ik moest echt op zoek naar een manier om Bulana onder controle en in het juiste ritme te kunnen houden", vertelt Wilson.

De Britse amazone bracht Bulana in 2014 voor het eerst aan start op Pau Horse Trials. “In Pau liep ze een fantastische proef, maar ik herinner me dat ze in de cross-country redelijk ‘out of control’ was en ik bedacht me dat er nog wel wat werk aan de winkel was”, vertelt Wilson aan Horse & Hound.

Geen rem

Een jaar later op Bramham Horse Trials, ervoer de amazone ernstige problemen met de rem. “Ik reed op de eerste hindernis af, en zodra ze landde, gíng ze. Ik dacht nog: oh my goodness, we gaan alleen maar sneller, sneller en sneller. De eerste drie hindernissen waren op een rechte lijn en dat ging prima, maar ik wist dat de vierde, een dubbel met hoeken, niet zou lukken als ik geen rem kon vinden.”

‘Ik stop’

“Ik zette alles op alles om haar weer onder controle te krijgen, maar die strijd verloor ik. Ik passeerde het jurylid bij de desbetreffende hindernis en riep dat ik stopte. Ik cirkelde nog vier maal om de hindernis en riep nogmaals dat ik stopte.”

Omslagpunt

Wilson wist na de cross in Bramham niet zo goed hoe ze het probleem moest oplossen en schakelde de hulp van Chris Bartle in. De volgende dag ging het duo samen aan de slag. “Chris had wat technieken die wellicht hielpen. Ik denk dat dat het omslagpunt voor ons was. Later dat jaar won het duo op Military Boekelo.

Bron: Horse & Hound