David O’Connor: ‘Vroeger draaide het in de cross meer om atletisch vermogen’

In 2004 kondigde oud-Olympisch kampioen David O'Connor zijn sportieve pensioen aan. De eventingruiter was de laatste Olympisch- en wereldkampioen op de long-format. "Ik heb de verandering naar de moderne sport ervaren. Er zit veel verschil tussen een 13 minuten durende cross van toen en een 11 minuten durende cross van nu."

Vandaag de dag traint O’Connor jonge paarden, traint ruiters en is parcoursontwerper. Over de veranderingen in de eventing vertelt hij: “Tegenwoordig ligt de intensiteit hoger, dus paarden raken makkelijker buiten adem als je het tempo niet goed managet. Vroeger konden we heel de cross galopperen. De paarden waren fit, meer volbloed-types.”

Verandering

“Er zijn niet-volbloeds die het goed doen in een 4-sterren, maar die een 5-strren-cross niet aan kunnen. Het draait nu meer om wendingen, nauwkeurigheid en het springen van smalle hindernissen. Vroeger was het atletisch vermogen belangrijker. En er is een enorm verschillen tussen springen na de cross en springen voor de cross.”

Bron: FEI