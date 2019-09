Door Jan Greve gefokte Shadow Kingsman kampioen vierjarige eventers

Greve fokte Kingsman uit Grandessa (v. Back Gammon), die een halfzus is van CCI2*-paard Dolly Tess (v. Tsjungske) en verkocht hem als jaarling naar Engeland.

Ben Hobday stelde Kingsman voor en met een totaal van 75,5 punten stond de Connect-zoon op de zesde plaats in de tussenstand. Kingsman kreeg de hoogste punten voor geschiktheid en potentie en met daarbij de 8 van topruiter Ian Stark, die optrad als rijdend jurylid, opgeteld kon hij als kampioen gehuldigd worden.

Uitslag

Bron: Horses.nl

