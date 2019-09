Emotioneel afscheid Mark Todd

Het is al even geleden dat Mark Todd aankondigde zijn wedstrijdlaarzen aan de wilgen te hangen, maar op de Burghley Horse Trials nam de succesvolle eventingruiter definitief afscheid van de sport. Negentien (!) jaar geleden nam de inmiddels 63-jarige Todd al eens afscheid van de sport en de Olympische Spelen in Sydney zouden zijn laatste wedstrijd worden, maar hij keerde na acht jaar toch weer terug in de eventing en draaide nog eens elf jaar mee in de top. Bij zijn definitieve afscheid afgelopen weekend grapte hij dat hij wel een gewoonte maakte van afscheid nemen op Burghley.

“Ik ben hier twee keer met pensioen gegaan en heb hier twee paarden afscheid laten nemen van de sprot. Misschien is het omdat het aan het einde van het seizoen is en het een passende tijd is”, vertelt Todd aan Horse & Hound. “Nu ga ik terug naar de rensport, net zoals ik negentien jaar geleden deed. Toen nam ik ook afscheid in Burghley, maar toen waren de kinderen en Carolyn nog een stuk jonger”, grapt Todd.

Niet verwacht

“We zijn die maandag met twintig koffers vol naar Nieuw-Zeeland gegaan, vlak voor de Olympische Spelen in Sydney, wat mijn laatste wedstrijd zou zijn. Acht jaar later kwam ik terug en daarna heb ik elf fantastische jaren gehad.” Hij vervolgt: “Het leukste was toen ik na die acht tussenliggende jaren terugkwam naar Badminton met NZB Land Vision en won. Ik had het zelf niet verwacht, maar anderen ook niet. Dat was geweldig.”

Rensport en trainen

Nu is voor de Todd de tijd aangebroken om voor eens en altijd naar Nieuw-Zeeland terug te keren en zich te focussen op het trainen van renpaarden. Toch trekt hij zijn handen niet compleet van de eventing af, maar blijft nog een aantal eventingruiters trainen. “Voor nu wil ik mezelf eerst weer richten op de rensport en dat op gang brengen. Dan kan ik altijd nog zien hoe en wat.”

Bron: Horse & Hound