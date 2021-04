Fins onderzoek: meer dan helft van de paarden heeft mond verwondingen na cross

Uit een Fins onderzoek onder leiding van Dr. Kati Tuomola is naar voren gekomen dat meer dan de helft van de paarden dat aan start kwam in de cross-country, daarbij verwondingen aan de mond opliep. Er werden 208 paarden onderzocht, ongeveer een kwart van alle Finse paarden die dat seizoen aan de start verschenen. De verwondingen ontstonden vooral bij paarden die een dunner of dikker bit dan gemiddeld in hadden.

Het onderzoek vond in de zomers van 2018 en 2019 plaats op acht verschillende concoursen op drie locaties in het westen van Finland.

Vrijwillig

Deelnemers konden hun paarden vrijwillig voor het onderzoek aanmelden. 95% van de deelnemers stemde in met deelname. 52% van de onderzochte paarden liep verwondingen in het mondgebied op. 22% daarvan werd geclassificeerd als mild, 4% als ernstig. Deze verwondingen werden vooral waargenomen aan de mondhoeken. In de meeste gevallen betrof het één verwonding of kneuzing. Een enkel paard had bloed aan de mond.

Bit-dikte van groot belang

De verwondingen ontstonden vooral bij paarden die een dunner of dikker bit dan gemiddeld in hadden. De bitten van gemiddelde dikte waren veelal dubbel gebroken, de bitten dikker dan gemiddeld ongebroken.

Bron: Horse&Hound/Frontiers in Vet Science