fischerRocana wisselt sportcarrière om voor fokkerij

Michael Jung heeft aangekondigd dat zijn topmerrie fischerRocana (Ituango xx x Carismo) met sportief pensioen gaat en wordt ingezet voor de fokkerij. Jung bracht de merrie vorig jaar op een aantal kleinere wedstrijden aan start en hoopte op een doorstart in 2021, maar wegens het gebrek aan grote concoursen heeft de Duitser besloten dat het genoeg is geweest. "Ze hoeft zichzelf niet meer te bewijzen."

De carrière van Jung en fischerRocana begon in 2011 met onder andere goud op het Wereldkampioenschap voor Jonge Eventingpaarden. Op CCI1* en CCI2*-niveau won de combinatie in Radolfzell, Marbach, Altensteig en Varsseveld. Ook op CCI3* en CCI4*-niveau ging het succes door met twee zeges in Lexington en de overwinning in Pratoni del Vivaro. Het grootste succes was weliswaar individueel zilver op het EK in Strzegom 2014.

Bron: Horses.nl/Reiter Journal