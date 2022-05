Flinke investering van zeven cijfers in Britse Eventing

British Eventing (BE) heeft een investering van zeven cijfers in de sport aangekondigd om "het aanstormende talent" te helpen ontwikkelen en behouden. Het geld is een investering van David Howden, CEO en oprichter van Howden en president van Cornbury House Horse Trials, en zal over vijf jaar worden geleverd om nieuwe training voor ruiters te organiseren en te investeren in de opleiding van jonge paarden.

“Door de investering kan British Eventing nieuwe regionale trainingen organiseren die beschikbaar zijn voor alle ruiters”, aldus een woordvoerder van BE. “Ongeacht het niveau van de ruiters hebben alle BE-leden een gelijke kans om deel te nemen aan de gesubsidieerde training en hebben ze toegang tot online content op afstand. Er zal ingezet worden op drie pijlers: het bieden van regionale trainingen, een ‘talenten academy’ en het opleiden van jonge paarden.

The Howden Way

De oprichting van The Howden Way vertegenwoordigt de grootste directe sponsoring van een van de nationale bestuursorganen van een Olympische hippische discipline. “We zijn erg dankbaar voor de steun van David Howden en kijken uit naar de voordelen die onze leden zullen ondervinden van de introductie van The Howden Way.”

Groot sporthart

David Howden: “Ik ben verheugd om British Eventing en de toekomst van de sport te ondersteunen door de introductie van The Howden Way. Eventing is zo’n speciale sport en op deze manier willen we ervoor zorgen dat ruiters en jonge paarden de beste kansen krijgen om hun volledige potentieel te bereiken.”

Bron: Horse&Hound