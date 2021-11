IcyTonic van Julia Krajewski verkocht naar de VS

Olympisch kampioene Julia Krajewski heeft haar toekomsttalent IcyTonic (Ibisco xx x Cristo) verkocht aan de Amerikaanse amazone Sinead Halpin. Krajewski had de zesjarige Holsteiner-ruin vanaf zijn derde levensjaar onder het zadel en stuurde hem dit jaar naar de zevende plaats op de Bundeschampionate. Daarnaast maakte IcyTonic dit jaar met een derde plaats op CCI1*-intro een veelbelovend internationaal debuut.

Bij zijn tweede internationale start, een CCI2* in Westerstede werd de ruin zesde en in september stuurde Krajewski hem naar de vijfde plaats op CCI2* Langenhagen.

Inmiddels is IcyTonic op Amerikaanse bodem aangekomen. Zijn nieuwe amazone kwam in 2014 als individuele starter op de Wereldruiterspelen in Caen aan de start.

