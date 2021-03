Iris Boelhouwer: ‘EK zou prachtig cadeau zijn voor Boekelo’s 50e verjaardag’

In de FEI Board meeting van 16 maart valt de beslissing of Military Boekelo-Enschede in oktober het Europees kampioenschap eventing mag organiseren. Dat zou een geweldige kroon zijn op het 50-jarige jubileum dat in oktober in Twente gevierd wordt. De organisatie heeft de begroting rond, ook in het geval dat het EK zonder publiek verreden zou moeten worden.

Enkele maanden geleden werd duidelijk dat de FEI terug was gekomen op het besluit om in 2021, naast de Olympische Spelen, geen Europees kampioenschap te organiseren. De Nederlandse eventing liefhebbers dachten op dat moment direct aan een unieke kans voor ‘hun’ Boekelo. Want wat zou er nu mooier zijn dan in het jaar dat de 50e editie van Boekelo verreden wordt, een Europees kampioenschap in huis te halen. Inmiddels is aan alle officiële verplichtingen voldaan en ligt er een officieel verzoek bij de FEI. Naast Military Boekelo hebben ook de wedstrijden in het Zwitserse Avanches en het Italiaanse Montelibretti zich kandidaat gesteld.

Begroting rond, ook zonder publiek

Robert Zandstra, voorzitter van Military Boekelo- Enschede is enthousiast. “Het zou een geweldig mooie bekroning zijn op het 50-jarig jubileum. We hebben de begroting rond en hebben een heel mooi voorstel liggen bij de FEI. Natuurlijk hopen we dat we ook volop publiek kunnen ontvangen, maar mocht dit onverhoopt nog niet zo zijn, dan staat dat de organisatie niet in de weg. Ook zonder of met minder publiek dan normaal, zal Military Boekelo het EK organiseren als we die kans krijgen.”

Prachtig cadeau

KNHS technisch directeur Iris Boelhouwer vertelt: “Voor de eventingsport ben ik heel blij dat er toch een EK in 2021 gaat komen. Hoe fantastisch zou het zijn als dat in Boekelo gehouden kan worden! Het zou een prachtig cadeau zijn voor hun 50e verjaardag.”

Geen geschikter evenement

Ook bondscoach Andrew Heffernan ziet veel voordelen. “Het zou geweldig zijn voor de Nederlandse eventingsport als het EK naar Boekelo komt. Met de infrastructuur die er al ligt, is er voor 2021 geen geschikter evenement te bedenken om een EK te houden.”

Bron: KNHS