Jordy Wilken neemt afscheid van Girl of California

Jordy Wilken vormt niet langer een combinatie met Girl of California (California W Z x Casantos). Wilken bracht 'Cali' sinds dit jaar uit in de internationale eventingsport. De tienjarige KWPN-merrie gaat haar carrière voorzetten in de Verenigde Staten.

“Wat een plezier hebben wij gehad van deze lieve merrie. Maar nu is het de tijd dat Cali iemand anders heel gelukkig mag maken”, aldus Jordy Wilken over de verkoop.

Internationaal

De door W. Beukens gefokte Girl of California debuteerde onder Wilken dit jaar in de internationale sport. Dat was afgelopen april in Strzegom. Vervolgens kwam de combinatie nog twee keer internationaal aan de start: in juni in Strzegom en vorige maand in Sopot.

Bron: Horses.nl / FB