Kai-Steffen Meier is nieuwe Team Manager Belgisch eventingteam

Het Belgische eventingteam heeft een nieuwe Team Manager gevonden in de internationale topruiter Kai-Steffen Meier. De in België woonachtige Duitser wordt in deze functie bijgestaan door Operationeel Manager Dirk Vanwijnsberghe.

Mejier studeerde af aan de Universiteit van Oldenburg in Economie/Sportmarketing en deed werkervaring op bij de Duitse Olympische ruiter Andreas Dibowski. Hij slaagde daarnaast voor de opleiding tot ‘Bereiter’.

Indrukwekkende staat van dienst

Meier nam deel aan meer dan 550 internationale wedstrijden met meer dan 60 verschillende paarden tot en met 5*-niveau. Hij maakt deel uit van het Duitse topsportkader en nam voor Duitsland deel aan twee Europese kampioenschappen. Daarnaast was hij bij het Duits Eventing Comité betrokken als Riders Representative.

Waardevolle inzichten

De ruiter en trainer is getrouwd met de Belgische eventingamazone Lara de Liedekerke. Het wonen en werken in België gaf hem door de loop der jaren waardevolle inzichten over hoe de Belgische eventing werkt, inclusief de zwakke plekken en sterke punten.

Bron: Equibel