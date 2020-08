Kampioenen van Versace en Eames de Hus in Putten

Het hengstveulen Playtime M van de familie Maarse werd dit weekend de algemeen kampioen van de Nationale Veulenkeuring Eventing in Putten.

Het veulen van Versace uit een moeder van Sinclair x Able Albert XX imponeerde de juryleden Jos van de Wal en Jan Breukink door zijn mooie type, goede presentatie en prima ontwikkeling. Kampioen bij de merrieveulens werd Eamus de Muze Dutch ES, een dochter van Eames de Hus uit een Gemini XX x Vigo d’Arsouilles-moeder. Dit veulen van de organiserende Dutch Eventing Stables was nog iets rauw in haar presentatie maar ze vertoonde lossigheid en atletisch vermogen in de beweging.

Er waren zes merrieveulens en tien hengstveulens aangemeld voor de keuring, veulens die een goed gemiddelde in de ring brachten.

Top drie merrieveulens

Tweede bij de merrieveulens was Createed with Confidence VW, van Carridam uit en Stakkato x Calido-moeder. Een beetje frele nog maar dit chique veulen van Yvonne te Vaanholt en Raymond Wolthuis vertoonde veel klasse en uitstraling, ook in de goede beweging. Op de derde plaats bij de merrieveulens kwam Petrianne, zus van de kampioen van vorig jaar die verkocht werd op de eventing-veiling van ET Auction, die ook dit najaar op het programma staat. Petrianne is een goed ontwikkeld Grand Slam VDL x Zapatero VDL-veulen van R. van de Hoven, een veulen dat vooral sterk draafde.

Hengstveulens

Tweede bij de hengstveulens werd de lekker en met veel souplesse bewegende Contendro x Unaniem Peaky F Blinder van Harte Hasselbach die ook de moeder in de eventing-sport uitbracht. Op de derde plaats kwam de prachtige en sterk acterende palomino Phoenix CVD, een Qaside x Society van Claudia van Dijk waarvan de juryleden vooral in de sport veel verwachtingen hebben.

Bron: Persbericht Dutch Eventing Stables