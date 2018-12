Larissa Hartkamp uit Bavaria Eventingteam

Vanaf januari 2019 gaan de wegen van Larissa Hartkamp en het Bavaria 0.0 Eventingteam scheiden. Hartkamp heeft zich het afgelopen jaar door blessures van haar paarden en enige privé omstandigheden zich niet optimaal kunnen focussen op het trainen van de paarden.

“Ik kijk de afgelopen twee jaar terug op een leerzame en mooie periode en heb ook echt genoten van de activiteiten die we samen met het team hebben gedaan!”, aldus Larissa Hartkamp. “Dit jaar heb ik helaas alleen in de CCI1* en CCI2* van Oudkarspel en CIC2* van Renswoude kunnen rijden door blessures van mijn paarden en enige privé omstandigheden.”

Hoogtepunten

“Vorig jaar heb ik in de 1* een tweede plaats behaald in Renswoude en in Helvoirt een derde plaats. Dit waren voor mij de hoogtepunten uit mijn Bavaria 0.0 Eventing Team tijd. Helaas heb ik dit jaar ook de keuze moeten maken om van acht paarden terug te stappen naar twee paarden, zodat ik de focus bij mijzelf kan leggen en om beter te kunnen presteren.”

Nieuwe uitdagingen

“Ondertussen is het aantal paarden alweer gegroeid. Door deze stap te nemen, ga ik voor mijzelf nieuwe uitdagingen aan in het opleiden van jonge eventingpaarden. Volgend jaar hoop ik met Daan weer 3*/4* internationale wedstrijden te rijden en met Watermill Taura ook de stap naar de internationale wedstrijden te gaan maken.”

Eigen stal

Hartkamp heeft haar eigen stal LH Sporthorses in Scherpenzeel waar zij zowel jonge spring- als eventingpaarden kan opleiden. Zo heeft zij afgelopen najaar, niet geheel onverdienstelijk, nog enkele nationale SGW wedstrijden gereden met de jonge paarden Watermill Taura en Fentano LH.

Bron: BavariaEventingteam