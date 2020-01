Lauren Kieffers achttienjarige KWPN-merrie Veronica weer fighting fit

Vaak is het voor topsportpaarden moeilijk om gepensioneerd te zijn. Meestal blijven ze hunkeren om iets te doen, om ergens voor te vechten. Zo ging het ook met Lauren Kieffers Olympiade-en 5*-paard Veronica (Pacific x Ferro). Anderhalf jaar geleden liep de KWPN-merrie een blessure op. Veronica herstelde hiervan en wilde weer zo graag op concours, dat Kieffer haar onlangs weer in een lichte wedstrijd uitbracht.

Achttien maanden geleden raakte Veronica geblesseerd. De merrie was in 2018 nog met Lauren Kieffer negende geworden in Badminton, maar op de Maryland Horse Trials later dat jaar maakte Veronica een misstap. Voor Kieffer was al snel duidelijk dat ze alles op alles wilde zetten om de merrie te laten genezen en nam daar alle tijd voor. “We hebben er alle tijd voor genomen om haar te revalideren. Uren van lopen en toen ze uiteindelijk wat mocht draven verlengen we dat iedere paar dagen met dertig seconden”, vertelt ze.

Liever aan het werk

Volledig pensioen was één van de opties, maar Veronica maakte duidelijk dat ze zich nog geen achttien voelt en liever aan het werk is. Kieffer probeerde haar nog een andere ruiter op een lager leven te laten rijden. “Ze was vreselijk”, grapt de amazone. “Ze vind het geweldig om op wedstrijd te gaan en ik denk dat ik de enige persoon ben die er echt van kan genieten om haar te rijden. Dus ik geniet er gewoon van en laat haar aangeven wat ze wil doen.”

Volop genieten

Kieffer weet niet wie van de twee nu meer plezier had op de Majestic Oaks. “Het was alsof ik m’n favoriete oude trui weer aantrok.” De amazone heeft geen plannen om de merrie weer op hoger niveau uit te brengen, maar geniet van de wedstrijden en het rijden.

Bron: Eventing Nation