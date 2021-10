Merel Bloms Ceda N.O.P. met pensioen

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Merel Bloms internationale eventingpaard Ceda N.O.P. (Aragorn x Con Air). "Door een paar kleine blessures, hebben we met het team besloten dat het tijd is dat Ceda zich op een ander mooi deel van haar leven mag gaan focussen, namelijk samen met haar vrienden in de wei spelen", kondigt een geëmotioneerde Merel Blom het pensioen van de merrie aan.