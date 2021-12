Merels Bloms Olympiade-paard The Quizmaster verkocht

Merel Blom vormt niet langer een combinatie met The Quizmaster (Albaran xx x Casco). Na een internationale eventingcarrière van zeven jaar heeft Blom haar Olympiade-paard verkocht. De twaalfjarige KWPN-ruin gaat zijn carrière voortzetten in Ierland.

Onder Merel Blom debuteerde de door R.M. Oechies uit Delden gefokte The Quizmaster in 2015 in de internationale sport. Het duo behaalde meerdere top 3 klasseringen waaronder in Strzegom, Le Lion d’Angers, Varsseveld, Sopot, Pratoni del Vivaro en dit jaar weer in Strzegom. Afgelopen zomer nam de combinatie deel aan de Olympische Spelen in Tokio en daarna volgde Avenches, hun laatste internationale wedstrijd.

WK en Spelen

“Vandaag is het tijd om afscheid te nemen van mijn partner in crime The Quizmaster. We hebben samen een prachtige carrière gehad met een hoop top 3 klasseringen en natuurlijk ons fantastische avontuur in Tokio”, aldus Merel Blom. “Nu is het tijd voor hem om een andere ruiter trots te maken. Hij gaat zijn carrière voortzetten onder een topruiter en we hopen hem te zien op de grote kampioenschappen zoals het WK en de Olympische Spelen.”

Bron: Horses.nl