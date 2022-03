fischerRocana (Ituango xx x Carismo) is afgelopen weekend voor het eerst moeder geworden. De zeventienjarige DSP-merrie heeft een merrieveulen van Grey Butt (Grey Top x Sunset Boulevard xx) op de wereld gezet. Rocana, die een jaar geleden met sportief pensioen ging, won in 2014 individueel zilver op het Europees kampioenschap in Strzegom.