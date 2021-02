Michael Jung’s Star Connection naar Jarno Debusschere

Star Connection (v. Chacco-Blue) verliet deze week de stallen van Michael Jung. Jung bracht de Hannoveraan uit op CCI4*-niveau en de combinatie won in 2020 nog de Duitse kampioenschappen in Luhmühlen. Star Connection vertrok naar zijn mede-eigenaar Jarno Debusschere om van een blessure te genezen.

Star Connection werd op 6-jarige leeftijd Wereldkampioen Jonge Eventingpaarden. De inmiddels 13-jarige ruin heeft in zijn sportcarrière last gehad van een aantal blessures en kampt op dit moment ook met een blessure. Jung vertelt: “Hij heeft een pauze nodig en Jarno is blij om hem in die periode op stal te hebben.”

Lennox

De Hannoveraan Lennox (v. Sunlight xx) verhuisde in 2019 ook al van Jung naar Debusschere.

Bron: Horses.nl / Vielseitigkeitssport-Deutschland