Nienke van Roekels Geluk naar Sanne de Jong

De 9-jarige KWPN'er Geluk (v. Zavall VDL) die tot nu toe werd uitgebracht door Nienke van Roekel heeft een nieuwe amazone. De ruin zet zijn carrière voort met Sanne de Jong in het zadel.

Als jong paard was Geluk al succesvol in de eventingsport. Onder Van Roekel werd hij tweede op het KWPN kampioenschap voor 5-jarige in Ermelo. Een jaar later pakte ze eveneens de zilveren plek op het KWPN kampioenschap voor 6-jarige in Varsseveld. Op internationale wedstrijden behaalden ze meerdere top 10 klasseringen.

Volledig op springsport richten

Van Roekel: ”Ondanks dat de meeste mensen mij zullen kennen vanuit de eventing, was ik daarnaast ook altijd actief in de (internationale) springsport. Samen met mijn vriend Bart Hartman heb ik nu besloten om ons volledig op het springen te richten. We vullen elkaar goed aan in het opleiden van jonge paarden naar het internationale niveau. Daar gaan we ons de komende jaren dan ook graag verder op richten, zowel met eigen paarden als met paarden van eigenaren.”

Capaciteiten

”Voor ons een mooie nieuwe uitdaging, al is het natuurlijk ook lastig om afscheid te moeten nemen van Lucky. We geloven erg in zijn capaciteiten als eventingpaard en zijn heel blij dat hij nu bij Sanne de kans krijgt dit verder voort te zetten!”

Bron: Persbericht