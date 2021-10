Nieuw eventing-talent voor Ingrid Klimke

Ingrid Klimke heeft samen met Eric en Marion Gottschalk geïnvesteerd in La Cala (Asagao xx x Herzkristall). De vierjarige Trakehner-merrie is gefokt door voormalig Olympisch amazone Dr. Annette Wyrwoll. Klimke reed al eerder fokproducten van de Duitse dierenarts, waaronder Sleep Late (Kuwait Beach xx x Hotfoot xx), met wie ze in '00 en '04 aan de Olympische Spelen deelnam.

Dr. Wyrwoll fokte La Cala uit Lakör, een dochter van de CIC3*-eventingmerrie Lacorna (Cornus x Native Guile xx). La Cala is in het Trakehner-stamboek opgenomen als verbands- en staatspremiemerrie en legde met goed gevolg de Stutenleistungsprüfung af. “La Cala heeft veel bloed, met een grote galop en een zeer goede stap. Ze heeft veel vermogen en een goed reactievermogen. Ze is moedig en onverschrokken”, aldus Klimke.

Bron: St. Georg