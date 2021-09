Nieuw toppaard paard voor Tim Lips: ‘Ik zeg nooit, nooit’

Voor Tim Lips verliep dit Olympische jaar niet zoals als gehoopt nadat zijn toppaard Herby op de laatste wedstrijden richting Tokio problemen opliep in de cross. De rentree van Herby is nog niet gepland maar die van Lips wel: hij brengt op Military Boekelo-Enschede een nieuw paard uit. Dat is Lady Chin v't Moerven Z (Lord Chin x Matchero).

Lady Chin v’t Moerven Z is geen onbekende in de internationale sport. Met de Chinese ruiter Huadong Sun nam de elfjarige Zangersheide-merrie deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Daar eindigde het duo als 37e.

In principe eenmalig

Een verdere carrière lijkt nog niet in zicht voor Lips en Lady Chin. “In principe in het de bedoeling dat ik haar eenmalig start. Maar ik zeg nooit, nooit”, vertelt Lips aan Horses. “De Chinese jongens trainen bij ons en Lady Chin staat hier op stal. Ik heb haar al eerder gereden dus het is niet helemaal nieuw. Maar zo’n wedstrijd als Boekelo wel. Voor de Chinese ruiters is kwalificatie voor de Asian Games het belangrijkst dus dat is het doel.”

