Oliver Townend: ‘Ballaghmor Class wil ik voor geen ander paard ruilen’

Ballaghmor Class van Oliver Townend won op tienjarige leeftijd zijn vijf sterren-debuut op de Burghley Horse Trials en wordt beschouwd als één van 's werelds meest getalenteerde eventingpaarden. Om die reden staat de Iers-gefokte ruin in de schijnwerpers als FEI Paard van de Maand.

Courage II-zoon Ballaghmor Class was met zijn tien jaar oud nog vrij jong, maar Townend wist dat het paard er klaar voor was en hij kreeg gelijk. In zijn drie optredens in Burghley, eindigde hij drie keer in de top drie. In 2017 als winnaar, een jaar later als nummer twee en in 2019 op plaats drie.

Niet willen ruilen

Toen de combinatie won, werd Burghley nog geclassificeerd als een vier sterren en het was Townends eerste grote overwinning sinds Burghley 2009. “Het was heel, heel speciaal. We hebben Ballaghmor Class vanaf het kleine begin en hij is een paard van wereldklasse. Toen ik rondkijk in de verzamelring, wilde ik hem eerlijk gezegd met geen enkel ander paard ruilen. Het is lang geleden dat ik dat gezegd heb. Het is de grootste en moeilijkste vier sterren-wedstrijd om te winnen en het betekent de wereld voor me.”

Niet altijd de makkelijkste

Ballaghmor Class was als jong paard erg scherp en de ruin had al zijn ruiters binnen enkele seconden op de grond liggen. “Hij is niet altijd de gemakkelijkste geweest, maar hij is één van de beste paarden die ik tot dusver heb mogen rijden. Hij is altijd zo constant en heeft nu al meer bereikt dan de meeste paarden in hun hele leven doen.”

