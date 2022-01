Oliver Townend en Caunton Stud slaan handen ineen

Oliver Townend gaat als stalruiter aan de slag bij Caunton Stud, in de hoop dat deze samenwerking de paardensport meer onder de aandacht van het grote publiek zal brengen. De in Nottinghamshire gevestigde stoeterij is de thuisbasis van jonge wedstrijdpaarden en hengsten, waaronder Comfort (Christian x Last Liberty) en Jacondrik (Jaguar Mail x Contendro I). Caunton Stud is het geesteskind van Victoria Wright en haar vader Sir John Peace.

Voor ons was het een voor de hand liggende keuze om Oliver te gaan supporten. Hij denkt vooruit in de manier waarop de sport moet veranderen. Hij is gedreven en gefocust. Hij heeft passie voor de sport en geeft om de toekomst van de sport. Hij werkt zo hard, maar voor zijn harde werk en alles wat hij tot nu toe gedaan heeft, zou meer waardering moeten komen”, vertelt Victoria Wright.

Breder publiek

Ze geeft aan enorme ambities voor Caunton Stud te hebben. “In de paardensport hebben mensen aan de top geen glamoureuze levensstijl. Ze werken buiten en zetten alles op alles om hun stal draaiende te houden en geld te verdienen. Ik denk dat het zaak is om de paardensport naar een breder publiek te kunnen brengen, waardoor het grote publiek naar de paardensport gaat kijken zoals ze ook naar voetbal of Formule 1 doen. Het publiek steunt de rensport en het is daarom een enorme tak van sport en hopelijk gaan we met de sportpaarden ook die kant op.”

Bron: Horse & Hound