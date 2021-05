Oliver Townend: ‘Mijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen is een droom die uitkomt’

Oliver Townend won vorige maand voor het derde jaar op rij op het Land Rover Kentucky Three Day Event. Met die overwinning op zak hoopt de Britse ruiter op een plaats in het Olympisch team, want hoewel Townend zijn thuisland al wel eens vertegenwoordigde op de Wereldruiterspelen, reed hij nog nooit een Olympische Spelen. "We zouden er zeker naartoe gaan met de ambities om een medaille te veroveren."

“Om drie keer op rij te winnen, is niets minder dan een droom die uitkomt. Ik ben onze eigenaren, sponsors en ons hele team enorm dankbaar voor hun steun en het feit dat ze dit mogelijk maken. Ik voelde wel extra druk op m’n schouders nu ik de titel te verdedigen had, maar tegelijkertijd ken ik mijn paarden door en door en weet wat ze in zich hebben”, vertelt de ruiter.

Zware taak

Townend gaat aan de leiding van de FEI Wereldranglijst, maar is nog voorzichtig als het gaat om een Olympische teamplaats. “Er staat de selecteurs een zware taak te wachten, want we hebben een aantal heel goede Britse combinaties die vechten voor een teamplaats. Maar om mijn land op de Olympische Spelen te vertegenwoordigen, is een droom die uitkomt.”

Springlevend

Hij vervolgt: “Hopelijk houdt deze prestatie ons in de strijd om een teamplaats, maar voorlopig hebben we gedaan wat we konden en de rest is niet in onze handen. De droom is springlevend en we zijn er klaar voor!”

Bron: FEI