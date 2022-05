Oliver Townend’s medaillewinnende 5* eventer Cooley met pensioen

Gister maakte Oliver Townend bekend dat zijn zeventienjarige Cooley Master Class (v. Ramiro B) met pensioen mag. ‘’Sound, happy, and at the top of his game.’’ De ruin mag gaan genieten van buitenritten en de wei samen met mede-eigenaresse Angela Hislop.

Townend kocht de Ramiro B zoon toen als vier jarige. Samen heeft het duo een indrukwekkende palmares opgebouwd. Zo wonnen ze onder meer de CSI5* eventingwedstrijd in Kentucky in 2018 en 2019. Ook wonnen ze team zilver tijdens de Europese kampioenschappen in 2019 en waren ze de hoogst geplaatste Britse combinatie. Vorig jaar was er nog een tweede plaats tijdens de vijf ster in Maryland. In totaal zijn er maar liefst zestien top-10 klasseringen op het allerhoogste niveau, waarvan zes overwinningen.

Bron: Horse & Hound