Olympisch eventingpaard All Luck van Shane Rose overleden

All Luck (Bao Lack xx x Bustino xx) is op 26-jarige leeftijd overleden. Met zijn ruiter Shane Rose maakte het voormalig renpaard deel uit van het Australische team dat de zilveren medaille won op de Olympische Spelen in Hong Kong.

De familie Rose kocht All Luck samen met Angela Shacklady. Shane’s vrouw Niki probeerde de ruin, omdat Shane op dat moment een gebroken been had. “Hij werd klinisch niet goedgekeurd en was een luchtzuiger, maar we besloten dat hij het risico waard was en kochten hem toch.”

Met Rose in het zadel zette All Luck op de Spelen in Hong Kong de snelste rit in de cross neer. Daarnaast eindigde hij in 2006 op de derde plaats op de Burghley Horse Trials.

Bron: Horse & Hound