Merel Blom moet voor de tweede keer in korte tijd afscheid nemen van één van haar toppaarden. Vlak voor kerst kondigde ze de verkoop van haar Olympische paard The Quizmaster (Albaran xx x Casco) aan en gisteren maakte ze bekend dat Crossborder Radar Love (Diarado x Claudio's Son) verkocht is. De amazone reed de negenjarige Holsteiner op CCI4*-niveau en werd afgelopen jaar onder andere derde in de CCI4*-S in Strzegom.