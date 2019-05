Renske Kroezes WEG-troef Jane (13) met pensioen

Renske Kroeze brengt Jane Z (Johnny Boy II x Hornet Rose), waarmee ze vorig jaar op de WEG in Tryon deel uitmaakte van het Nederlandse eventingteam, niet langer uit in de sport. De dertienjarige merrie mag van haar pensioen gaan genieten en wordt daarnaast ingezet voor de fokkerij.

“Vijf jaar lang zijn Jane en ik een onafscheidelijk duo geweest. Ze is klein, maar door haar instelling knokte ze zich overal overheen. We hebben heel veel gave wedstrijden kunnen rijden. Het zijn er teveel om op te noemen maar mijn eerste keer Boekelo en het WK in Tryon zal ik nooit vergeten. Nu mag Jane genieten van haar vrije tijd en hopelijk nog heel veel veulens krijgen. Lieve, gekke, trouwe pony: bedankt voor alles”, meldt Renske Kroeze.

De laatste internationale wedstrijd van de succesvolle combinatie was vorige maand in Strzegom (Polen). Daar eindigden ze op de negende plaats.

Bron: Horses.nl/RenskeKroeze