Rentree fischerRocana FST en fischerTakinou in het vizier

Twee toppaarden van Michael Jung maken dit seizoen hun rentree: fischerRocana FST (Ituango xx x Carismo) en fisherTakinou (Jaguar Mail x Sardana Pierre xx). Voormalig Europees kampioen Takinou kampte al sinds 2017 met een blessure. Stalgenote Rocana FST raakte in aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon geblesseerd.

Ten tijde van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro lag Takinou in de lappenmand vanwege een infectie en een jaar later werd er een blessure bij de ruin geconstateerd. In juli dat jaar won het duo nog de CIC2* in het Franse Jardy, maar sindsdien verscheen de inmiddels twaalfjarige ruin niet meer op concours. Takinou won in 2015 Europees goud op Blair Castle.

Geen druk

Met Rocana FST won Jung individueel zilver op de Wereldruiterspelen van 2014 in Normandië. “Rocana is weer in de opbouwfase. Na haar pauze van de afgelopen winter, zijn we weer rustig met haar training begonnen. Ze geniet dagelijks op de wei en heeft een afwisseling trainingsprogramma. Rocana is dit jaar niet mijn kampioenschappen-paard en daarom lag er geen druk op een snelle opbouw. Ondertussen is ze een goede leermeester voor mijn leerlingen.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay