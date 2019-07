Sandra Auffarth heeft er een nieuw paard bij

Sandra Auffarth heeft de teugels van Let's Dance (Lancer II x Contender) van zijn voormalig amazone Marina Köhncke overgenomen. Köhncke reed de inmiddels twaalfjarige Holsteiner twee jaar achtereenvolgend op het Wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden.

Na talrijke overwinningen nam in 2018 Köhncke’s trainer Kari Ingrid Gunzenhäuser plaats in het zadel van Let’s Dance. Het duo werd onder andere zesde op het Duits kampioenschap voor U21 in Kreuth. Nu heeft hij een nieuwe amazone gevonden in Sandra Auffarth.

Bron: St. Georg