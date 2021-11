Sophie Weening’s EK-pony Hip Hop verkocht

De samenwerking tussen Sophie Weening en haar EK-pony Hip Hop (v. Kashmir van Schuttershof), die afgelopen augustus het brons behaalden op het EK in het Poolse Strezegom, is gestopt. De 14-jarige eventingpony is verkocht en zal morgen naar zijn nieuwe eigenaar gaan.

Twee maanden geleden reed Weening de ruin voor het laatst op internationaal concours. De combinatie behaalde de derde plaats in de CCIP1-L in Varsseveld. Met een score van 36.8 strafpunten was het paar slechts 4.7 punten verwijderd van de overwinning.

Bron: Horses.nl