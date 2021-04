Thomas van Heel en gemeente proberen conflict onderling op te lossen

Thomas van Heel van Dutch Equestrian Estate in Schaijk wil duidelijkheid van de gemeente over de vraag of hij binnenkort weer een oefencross mag houden op zijn terrein, het voormalige Stal Swanenberg. Eerder ontstond rumoer over de honderden deelnemers die bij zo'n trainingscross aan de start verschenen. En de gemeente Landerd dreigde Van Schaijk met dwangsommen als hij toch weer een oefencross zou organiseren.

De volgende oefencross staat gepland voor 8 mei. Maar de rechter in Den Bosch is er nu in geslaagd om de gemeente en Van Heel aan tafel te krijgen. Komen partijen niet tot overeenstemming, dan doet de voorzieningenrechter op 30 april uitspraak in het kort geding dat Van Heel aanspande om de dwangsommen ongedaan te maken.

Publiek

Gemeenteboa’s hadden bij drie trainingen in maart geconstateerd dat er wel degelijk publiek was verzameld in Schaijk. Maar Van Heel stelt dat dit begeleiders van de ruiters waren.

Zorgen over naleving coronaregels

De gemeente en de veiligheidsregio maken zich zorgen over de naleving van coronaregels en over de vele reisbewegingen. Anderzijds gaf de gemeente bij de zitting te kennen dat er wel degelijk iets mogelijk is. Daarover gaan de gemeente en Van heel nu aan tafel.

Bron: Horses.nl/Brabants Dagblad