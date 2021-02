Tim Lips’ Eclips verkocht

Tim Lips moet afscheid nemen van zijn internationale eventingpaard Eclips (Phin Phin x Feinschnitt I van de Richter). De twaalfjarige KWPN'er is door zijn eigenaren verkocht naar het buitenland. "Ik begrijp hen volkomen dat ze deze mogelijkheid niet aan zich voorbij konden laten gaan", aldus Lips.

Lips nam in oktober ’17 de teugels van Eclips van zijn vorige amazone Renske Kroeze over. Met Kroeze in het zadel werd de ruin dat jaar Nederlands kampioen CIC2* en werd vervolgens aangeschaft door de sponsoren van Lips.

In de daarop volgende jaren behaalde de combinatie overwinningen op CIC2* Kronenberg en CIC2* Renswoude en top drie klasseringen op CCI4*-S Renswoude en CCI3*-S Varsseveld. Het hoogtepunt van de gezamenlijke carrière van Lips en Eclips was de tweede plaats op de Olympische individuele ranking.

Bron: FB/Horses.nl