Tom Ryckewaert Belgisch sportpersoonlijkheid van het jaar

Dit jaar krijgt Tom Ryckewaert postuum de award ‘Sportpersoonlijkheid 2019’ uitgereikt door Paardensport Vlaanderen.

Dit jaar ging in september voor de 40ste keer de internationale eventingwedstrijd ‘Military Waregem’ door, deze keer zonder de stichter en Event director Tom Ryckewaert. Als eerbetoon werd geen entreegeld gevraagd voor Waregem dit jaar. Naast organisator was hij een prominent figuur binnen de FEI eventing, waarbij hij onder andere meermaals als FEI official optrad tijdens de Olympische Spelen, de Wereldruiterspelen en Europese Kampioenschappen.

Sport Vlaanderen

Zijn cv omvat verder nog: directeur en sportief directeur Sport Vlaanderen (Bloso) Waregem sinds 1973. Naast zijn vele sportieve interesses was Tom nog een belangrijke persoon binnen de kaderopleidingen. Verder was hij nog steeds een actief ruiter en behield zo een nauwe voeling met de paardensport.

Groot hart

“De paardensport verloor met Tom een man met een groot hart, een ongelofelijke drive en oneindig veel vakkennis en bovenal, een gepassioneerd liefhebber van de paardensport in al zijn aspecten. Zijn duidelijke visie en standpunten worden gemist worden. Deze eer viel hem zeker te beurt. Al zou hij zelf waarschijnlijk zeggen van niet”, aldus Paardensport Vlaanderen.

Bron: Paardensport Vlaanderen