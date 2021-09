Viervoudig EK-pony Orchid’s Tigersun verkocht

Er is een einde gekomen aan de carrière van Kato de Smidt en de eventingpony Orchid’s Tigersun (Kantje's Carlando x Milton), die vorige maand deelnamen aan het Europees kampioenschap in Strzegom. De 18-jarige routinier, die vier EK's op zijn palmares heeft staan, is verkocht. Nieuwe amazone is Yentel Hamelink.

De door familie Van de Laar gefokte Orchid’s Tigersun liep zijn eerste EK in 2016 onder Abe Litjens. Het jaar daarop was de pony er weer bij, toen met Britt van Rijsewijk. Deze combinatie nam ook deel aan het EK in 2018. Vanaf 2019 bracht Kato de Smidt de vosruin uit in de internationale sport. Hun laatste wedstrijd was het EK van afgelopen augustus.

Begeleiding De Kam

Yentel Hamelink heeft nog geen internationale ervaring. Met Orchid’s Tigersun zal de jonge amazone begeleidt worden door Marcelle de Kam.

Bron: Horses.nl