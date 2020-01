Vijf eventingtips van Chris Bartle

Zondag was de laatste dag van het KNHS Trainersseminar 2020. 's Werelds beste Eventingtrainer Chris Bartle sloot af met een interessante dag Eventing. De KNHS geeft een aantal van Bartle's tips door, waarmee een ieder thuis aan de slag kan.

Chris Bartle

1. ‘Vooruit kijken en vooruit denken. Waar wil ik naar toe, wat is de volgende opgave en wat ziet het paard? De ruiter is verantwoordelijk voor het juiste tempo, balans, de lijn, het paard is verantwoordelijk voor de hindernis. De ogen van de ruiter kijken vooruit, niet naar beneden.’

2. ‘We willen controle, maar de hals van het paard mag niet te kort worden. Het is niet erg als het paard richting de hindernis het hoofd omhoog doet. Het paard moet de hindernis goed kunnen inschatten en de hals gebruiken op de sprong. Rijd een paard nooit te rond naar een hindernis, dan is de afstand tussen mond en schouder te klein en komt de schouder te dicht bij de hindernis.’

3. ‘Sommige ruiters zijn nerveus omdat ze geen fout willen maken. Maar als je rijdt om geen fout te willen maken, vergeet je te rijden. Durf fouten te maken en leer ervan.’

4. ‘In de training zeg ik mijn leerlingen nooit op hoeveel galopsprongen twee hindernissen van elkaar staan. De ruiter moet zich op zijn taak richten: ritme, balans, lijn, wat komt daarna, en niet bezig zijn met het aantal passen.’

5. ‘De ruiter moet altijd boven of iets achter het ‘point of balance’ blijven. Doe je dat niet en aarzelt het paard, dan zit je voor het ‘point of balance’ en kan het paard het niet meer oplossen. Ook over de hindernis: gooi jezelf niet naar voren, dat verstoort de balans. De ruiter moet na een hindernis direct in balans zitten, de ‘landing position’, denkbeeldig op de voeten landen. De landing is immers de eerste pas op weg naar de volgende hindernis.’

Bron: KNHS