Voormalig Olympisch kampioen Blyth Tait ‘opnieuw’ met pensioen

Op de Land Rover Horse of the Year Show in Nieuw-Zeeland heeft Blyth Tait te kennen gegeven met pensioen te gaan. De voormalig Olympisch- en Wereldkampioen ging in 2004 al met pensioen, maar maakte toen na een periode van zeven jaar zijn comeback in de sport met het oog op de Olympische Spelen in Londen. Tait had zijn vizier voor dit jaar gericht op de Spelen in Tokyo, maar hij achtte de kans zijn thuisland in het buitenland te kunnen vertegenwoordigen vrij klein.

“Ik ben blij de kans te kunnen geven aan jonge, opkomende talenten en ik steun hen volledig. De toekomst ziet er rooskleurig uit en er is nog serieus jong talent”, liet Tait weten. De ruiter had een uiterst succesvolle carrière. Hij won niet alleen goud op de Spelen van 1996 in Atlanta, maar ook individueel brons in Barcelona (1992), werd Wereldkampioen in 1990 en won enkele keren Military Boekelo.

Bron: Horse & Hound/Horses.nl