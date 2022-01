Wereldkampioen Sweetwaters Ziethen TSF naar Frankrijk

GFE (Groupe France Eleveurs) en Sweetwater Stud zijn overeengekomen dat Sweetwaters Ziethen TSF (Abendtanz x Campetot AA) de komende twee dekseizoenen in Frankrijk doorbrengt. De negenjarige Trakehner-hengst werd twee jaar geleden wereldkampioen bij de zevenjarige eventingpaarden.

Sweetwaters Ziethen is de eerste Trakehner-hengst die door GFE aan de fokkers wordt aangeboden. De door Dieter Schön gefokte hengst liep in april 2018 een goede sporttest (8,15 gemiddeld) en was op het WK Jonge Eventingpaarden een jaar met een vijfde plaats later ook al één van de opvallendste paarden. Op zevenjarige leeftijd liep hij onder het zadel van de Duitse Sophie Leube naar de titel op het prestigieuze evenement.

Bron: Horses.nl