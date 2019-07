Wereldkampioene Rosalind Canter bevallen van eerste kind

Het doel van Rosalind Canter, de Britse wereldkampioen eventing van 2018, is om volgend jaar aan de Olympische Spelen in Tokyo deel te nemen. Dit is opmerkelijk, omdat ze is bevallen van haar eerste kind. Samen met haar man Chris McAleese hebben zij, zes dagen na de uitgerekende datum, op 8 juli een dochter gekregen. Om er alles aan te doen om de Olympische Spelen te halen, zijn Allstar B en Zenshera gedurende haar zwangerschap getraind.

De ouders hebben nog geen naam bedacht voor de baby. Canter: ”We hebben enkele ideeën voor een naam, maar we leren haar eerst kennen, voordat we hierover een beslissing nemen.”

Weer terug in het zadel

De eventingamazone ziet ernaar uit om weer terug in het zadel te klimmen. Canter: ”Ik heb veel steun van mijn team dat mij thuis helpt. Gedurende mijn zwangerschap bleef ik Allstar B en Zenshera rijden. Beide paarden zijn de laatste maand fitter geworden, zodat ze er klaar voor zijn als ik ze weer kan rijden.”

Olympische Spelen

De Britse wereldkampioen houdt de Olympische Spelen van Tokyo van 2020 in haar gedachten. Canter: ”Ik maak plannen voor het einde van het seizoen en ik hoop dan met een aantal paarden aan wedstrijden deel te nemen. Ik neem alleen aan wedstrijden deel als ik er zelf echt klaar voor ben en hierdoor heb ik geen vaste datum. Ik droom ervan om aan de Olympische Spelen deel te nemen en als Allstar B in vorm is, maken we kans op een plek in het Britse team.”

Bron: Horses.nl/Horse and Hound