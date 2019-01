Eventing: ruiters met terugkerende problemen in de cross moeten niveau lager starten

Eventingruiters die met hun paard herhaaldelijk problemen ondervinden in de cross moeten voortaan eerst een ​​niveau lager starten voordat ze weer kunnen deelnemen aan een wedstrijd.

Deze nieuwe regel maakt deel uit van de regelgeving van British Eventing (BE) 2019, waarin veiligheid en welzijn voorop staan en werd voor eerst openbaar gemaakt tijdens de vergadering van BE in november. De organisatie heeft nu de details bekend gemaakt.

Uitsluitingen

Op officiële wedstrijden moeten paarden die in de cross twee opeenvolgende diskwalificaties hebben (als gevolg van weigeringen, voorbij lopen of door val van paard of ruiter) of binnen één jaar drie keer gediskwalificeerd zijn, op hun eerstvolgende wedstrijd verplicht een niveau lager starten. Zodra ze op dat lagere niveau aan de minimumeisen hebben voldaan, mag de ruiter weer een niveau hoger starten.

Aanscherping regels

Verder scherpt de organisatie ook de sancties aan voor ruiters na een valpartij en die de wedstrijd hebben verlaten zonder eerst naar de EHBO te gaan. Dit zal nu worden bestraft door een medische schorsing. Ook is bepaald dat de paardenambulance tot tenminste 30 minuten na de laatste deelnemer op het terrein moet blijven.

In geval van bloed of kreupelheid tijdens de dressuurproef, zal de jury de proef stoppen en in overleg met de steward en de dierenarts beslissen of een combinatie moet worden uitgesloten of dat de ruiter mag doorgaan.

Regels FEI

British Eventing volgt de FEI-regels niet volledig op als het gaat om het gebruik van niet-bevestigde nekbanden en hackamores. In de cross is dit jaar het gebruik hiervan door de FEI niet toegestaan, maar zijn ze nog wel toegestaan ​​volgens de regels van de British Eventing.

Lees hier de regelgeving van BE

Bron: Horses.nl/Horse and Hound