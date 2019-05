Eventing team vijfde in FEI Nations Cup Houghton Hall

Het Nederlandse eventingteam is op een vijfde plaats geëindigd in Houghton Hall waar de eerste FEI Nations Cup van het seizoen werd verreden. In Engeland kwamen Elaine Pen, Laura Hoogeveen en Willemina van der Goes-Petter aan de start. Bondscoach Bettina Hoy kon helaas geen vierde teamruiter opstellen. Hoogeveen was met een knappe dertiende plaats op Wicro Quibus N.O.P. (Quasimodo Z x Rupie Star xx) de beste Nederlandse in het klassement.

Met de vijfde plaats sprokkelde het Nederlandse team zo toch de eerste punten bijeen in de FEI Nations Cup. Dat is belangrijk omdat via deze serie landenwedstrijden aan het einde van het seizoen één startplaats voor de Olympische Spelen van Tokio wordt toegekend. Nederland kan zich nog met een eventingteam plaatsen voor Tokio door een goede prestatie op het EK dat eind augustus in Duitsland wordt verreden, of via deze FEI Nations Cup.

Sterke cross Laura Hoogeveen

Duitsland won het landenklassement en ook de individuele overwinning kwam in Duitse handen. Christoph Wahler won de wedstrijd met Carjatan S (v. Clearway). In het individuele klassement was Laura Hoogeveen de beste Nederlandse op de dertiende plaats. Met haar twaalfjarige zoon van Quasimodo Z, Wicro Quibus N.O.P., bleef Hoogeveen knap foutloos in de cross en het springen. Ze voegde slechts 5.2 strafpunten aan tijdsoverschrijding in de cross toe aan haar dressuurresultaat en kwam uit op 35.1.

Pen en Van der Goes ook zonder hindernisfouten

Ook Elaine Pen bleef in de cross en het springen foutloos met Undercover (v. Fundy du Mont) en eindigde met 39.7 (6.0 tijdfouten in de cross) op de 25ste plaats. Voor Willemina van der Goes-Petter en Ekino (v. Carthino Z) was er een 40ste plaats. Het duo maakte ook geen hindernisfouten, maar kreeg in de cross 18.4 aan tijdsoverschrijding.

Uitslag FEI Nations Cup Eventing Houghton Hall 2019:

1. Duitsland – 90.6

2. Zweden – 91.2

3. Engeland – 99.2

5. Nederland – 125.7

Klik hier voor de uitslag.

Bron KNHS/Horses.nl